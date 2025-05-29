11 юношам мз Талдомского округа вручили паспорта РФ в торжественной обстановке

В рамках торжественной церемонии, состоявшейся недавно, 11 ребят из Талдомского округа стали полноправными гражданами, получив главный документ, удостоверяющий личность — паспорт. Это событие стало важной вехой в жизни каждого из них, открывающей двери к новым возможностям и правам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Талдомского городского округа вместе с председателем Совета депутатов Михаилом Аникеевым вручили паспорта и обратились к юным гражданам с напутственными словами.

«Этот документ говорит, что теперь вы являетесь полноценными гражданами Российской Федерации. Желаю вам гордо нести это звание, честно выполнять свои обязанности, стремиться к знаниям и трудиться на благо Отечества», — отметил Юрий Крупенин.

На церемонии присутствовали родители, которые поддерживали молодое поколение на протяжении всего пути к этой важной дате. Каждый из ребят делал шаг вперед, принимая на себя новые обязанности и ответственность, связанные с получением паспорта. Эмоции переполняли зал, когда они получали этот символ взросления из рук представителей власти.

Важно отметить, что паспорт — это не просто документ. Это свидетельство о правоспособности, возможности путешествовать и реализовывать свои мечты. Теперь ребята могут голосовать, работать и строить свое будущее. Для них открылись новые горизонты и перспективы.

Принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов может каждый желающий. Для этого необходимо сообщить о своем намерении при подаче заявления в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.