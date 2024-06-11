11 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно в мире выделяют один июньский день, чтобы вспомнить ушедших в иной мир домашних животных, в России 11 июня напоминают о проблемах людей с рассеянным склерозом, а в народе поклоняются Феодосии Колосянице.

Всемирный день памяти домашних животных

Ежегодно во второй вторник июня в мире принято вспоминать домашних животных, которые прожили всю свою жизнь рядом с человеком, дарили тепло, любовь и радость при каждой встрече. День памяти домашних питомцев благодаря американской ветеринарной ассоциации, которая хотела помочь людям пережить утрату четвероногого друга.

В этот день принято делиться историями о животных и фотографиями вместе с ними в социальных сетях.

Всероссийский день борьбы с рассеянным склерозом

Прогрессивная общественность России приняла решение ежегодно 11 июня привлекать внимание к проблемам людей, страдающих от неизлечимой болезни — рассеянного склероза. Этот недуг постепенно разрушает жизнь человека, поражая головной мозг и нервную систему, что в конечном итоге приводит к инвалидности.

Активисты пропагандируют в день борьбы с рассеянным склерозом методы профилактики заболевания. Эти действия хоть и не могут вылечить болезнь, но значительно замедляют ее развитие. На сегодняшний день это заболевание является достаточно распространенным в стране, поэтому каждому важно знать, что делать и куда обращаться, если однажды узнали о страшном диагнозе близкого человека.

Феодосия Колосяница

День преподобной Феодосии Константинопольской, которую в народе прозвали Феодосией Колосяницей, в 2024 году выпадает на 11 июня. В прошлые века на Руси было принято этот день проводить в поле или на огороде за посевом гречихи и бобов.

В народе также уделяли особое внимание домашним животным в день памяти святой. Их кормили свежим испеченным хлебом для большей плодовитости. В народе также запрещалось печалиться в течение дня, чтобы вся оставшаяся жизнь не прошла в этом состоянии.

Именины

Именины в этот день отмечают Феодосий, Александр, Иван, Андрей, Лука, Мария, Федот и Феликс.