11 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно съесть десерт в честь Всемирного дня шоколада, а также поздравить с профессиональным праздником художников по свету.

Всемирный день шоколада

Идея сладкого праздника впервые пришла в голову французам в 1995 году, она быстро завоевала весь мир, как и само лакомство. Первыми шоколад начали делать ацтеки, они называли его «пищей богов», а испанские конкистадоры доставили его в Европу под названием «черное золото».

Промышленное производство шоколада удалось наладить в начале прошлого века, только тогда десерт стал доступен обычным людям. В Россию шоколад привез царь Петр Великий. Сегодня это лакомство считается прекрасным способом восстановления психологического здоровья за счет стимуляции выброса эндорфинов.

Всемирный день народонаселения

Организация объединенных наций предлагает 11 июля уделять внимание проблеме народонаселения Земли. Впервые Всемирный день народонаселения или День пяти миллиардов отпраздновали в 1987 году, когда население планеты составило 5 млрд человек. В 1990 году праздник стал официальным.

С 1950 по 2020 год население Земли увеличилось более чем в 3 раза. По подсчетам экспертов, к 2100 году население достигнет почти 11 млрд человек. Прежде всего это негативно повлияет на ситуацию с ресурсами и на окружающую среду. Поэтому 11 июля посвящают информированию о важности осознанного потребления, заботы об экологии и другим сопутствующим вопросам.

День художника по свету

В России сегодня профессиональный праздник отмечают светооператоры или граферы. Дату для этого дня выбрали не случайно. 11 июля 1874 года электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Сегодня праздник носит неофициальный характер, но постепенно набирает популярность.

Сама профессия художника по свету активно развивается в наши дни. Мастера работы с освещением востребованы на шоу-программах, праздниках, спектаклях, в мюзиклах и кино, в цирках и на стадионах. Они умеют программировать световые картины разной сложности, дополняя красками любые мероприятия.

Крапивное загоновенье

В канун Петрова дня молодежь не ложилась почти до утра: водила хороводы, пела песни и играла. Считалось особой удачей в этот день найти и вырвать с корнем цветущий «петров крест». Еще одним важным растением в этот день считалась крапива. По поверьям с этого дня она начинала терять свои целебные свойства, поэтому 11 июля называли Крапивным загоновеньем.

В этот день варили последние в году щи из листьев крапивы, готовили из нее салаты, солили и квасили, делали настои и отвары. Девушки мыли такими отварами волосы для придания им силы и здоровья. Также из крапивы изготавливали волокно, из которого в дальнейшем ткали паруса, мешки, кули и даже одежду. А еще крапиву считали хорошей защитой от сглаза.

Кроме того, с 11 июля отмечали осыпание первых листьев и начинали ждать осень, а в некоторых районах копали первый картофель.

В Москве состоялось торжественное открытие Всемирных юношеских игр

Спортивные состязания для юношества организовали по инициативе правительства города и Московского физкультурно-спортивного городского объединения при поддержке Олимпийского комитета России. Их торжественное открытие состоялось в столице 11 июля 1998 года.

Участниками игр стали ребята из 131 страны. Соревнования проводили по таким видам спорта, как баскетбол, борьба, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная и художественная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, синхронное плавание, теннис, настольный теннис, фехтование и футбол.

Российские спортсмены завоевали 124 призовые медали, из которых 64 золотых, 29 серебряных и 31 бронзовая.

Именины

В этот день именины празднуют Василий, Герман, Григорий, Иван, Иосиф, Павел и Сергей.