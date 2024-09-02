11 фермеров Подмосковья получили грант «Агростартап» на сумму более 46 млн руб

В Подмосковье завершился очный этап конкурса по отбору заявок на создание и развитие фермерских хозяйств «Агростартап». Ежегодно министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предоставляет поддержку начинающим аграриям, чья деятельность ранее не была зарегистрирована, или официально оформлена только в этом году. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«В результате были определены 11 фермеров, которые получили гранты на общую сумму более 46,7 млн рублей. Проекты победителей направлены на развитие нескольких областей сельского хозяйства: выращивание ягод — земляники садовой, малины, голубики, овощей — тыквы, репы, картофеля, пчеловодство, рыбоводство, разведение мелкого рогатого скота мясного направления. Использовать средства можно на приобретение земельных участков, техники или оборудования, сельскохозяйственных животных и производственных помещений», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Поддержку получили фермерские хозяйства из 7 городских округов: 3 аграриев из Клина, 2 — из Коломны, 2 — из Егорьевска, а также по 1 — из Можайска, Чехова, Шаховской и Наро-Фоминска.

Основным условием развития производства является софинансирование не менее 10% собственных средств и создание новых рабочих мест на срок в течение 5 лет после проведения конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.