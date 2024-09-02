11 детских игровых площадок обновят в Истре до конца года

В ходе совещания в формате видеоконференцсвязи обсудили работу по реализации программы комплексного благоустройства дворов. Особое внимание было уделено одному из центральных элементов благоустройства — монтажу новых детских игровых площадок. В 2024 году в городском округе Истра будет обновлено сразу 11 подобных игровых локаций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данный момент подрядчик уже приступил к сборке игровых элементов по 2-м адресам в Дедовске: у домов № 1, 2 и 3, а также у дома № 6 на Спортивной улице. Помимо игровых элементов, во дворе домов будет смонтирована также и площадка-воркаут для занятий спортом, площадью 100 кв. м.

Кроме того, в Дедовске на 2-х других адресах — у домов № 2 и 7 на Главной, а также у дома № 1 на Ударной — в данный момент ведется работа по устройству основания будущих детских игровых площадок. Затем специалисты приступят к монтажу самих игровых элементов.

Далее начнется работа по устройству детских игровых площадок по следующим 7 адресам:

в Дедовске, 1, 2, 3 и 44 на Панфилова;

в Истре, 9-12 и 16 на пр. Генерала Белобородова;

в Истре, 3 и 4 на пр. Генерала Белобородова;

в Глебовском, 39 на ул. Микрорайон;

в Кострово, 14 и 15 на Центральной;

в деревне Ленино;

в Ивановском, ул. Родниковая .

Все элементы площадок отечественного производства, отвечают требованиям и стандартам безопасности. Также на всех игровых комплексах укладывается специальное противоударное резиновое покрытие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.