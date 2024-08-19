107 тыс семей Подмосковья получат региональные выплаты к 1 сентября — губернатор
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107 тыс. семей Подмосковья получат выплаты, предусмотренные социальной региональной программой к 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Выплачиваются они проактивно. Мы знаем кому, сколько необходимо причислить», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Выплаты перечислять начали заранее — с 10 августа. Сроки подобраны так, чтобы родители успели собрать детей в школу своевременно.
«С 10 августа мы начали (выплачивать — ред.) для того, чтобы семья почувствовала поддержку, и все хлопоты, связанные с подготовкой ребенка в школу, был осуществлены своевременно», — добавил глава региона.