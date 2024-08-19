«Выплачиваются они проактивно. Мы знаем кому, сколько необходимо причислить», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Выплаты перечислять начали заранее — с 10 августа. Сроки подобраны так, чтобы родители успели собрать детей в школу своевременно.

«С 10 августа мы начали (выплачивать — ред.) для того, чтобы семья почувствовала поддержку, и все хлопоты, связанные с подготовкой ребенка в школу, был осуществлены своевременно», — добавил глава региона.