105 сергиевопосадских педагогов стали участниками федеральных и региональных программ поддержки молодых специалистов

Всего в системе образования Сергиево-Посадского городского округа трудятся более 2500 педагогических работников. В программе наставничества приняли участие 78 молодых специалистов округа. Компенсации по аренде жилья в размере 25 000 рублей в округе получают 87 сотрудников, еще трое учителей, не вошедших в ТОП-7 – муниципальную выплату в 20 000 рублей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Кроме этого, в 2025 году «Социальную ипотеку» получили 12 педагогов, один сотрудник — «Бюджетную ипотеку». Еще двух учителей округ привлек программой «Земский учитель» с выплатой в 1 миллион рублей каждому. Общий объем поддержки – более 14 миллионов рублей.

Как отметила первый заместитель секретаря местного отделения партии «Единая Россия», начальник управления образования Ольга Дударева, педагогов привлекают через платформу «Работа в России», сайт учреждения.

«Участвуем также в Ярмарках вакансий, чтобы привлечь выпускников и студентов педагогических ВУЗов. Для учителей предусмотрены финансовые меры поддержки – региональные выплаты в размере 50 000 рублей – при трудоустройстве и 100 000 рублей – по итогам второго года работы. А также муниципальные выплаты в размере 10 000 рублей – после первого года работы и 20 000 рублей – после второго года», — рассказала Ольга Дударева.

Как рассказала учитель истории средней общеобразовательной школы №8 Анна Захарова, на работу она пришла сразу после окончания педагогического вуза.

«Благодаря программе поддержки молодых специалистов получила не только наставника, который помог адаптироваться, но и ощутимую финансовую помощь – 50 тысяч рублей при трудоустройстве и 100 тысяч после второго года работы. Эти меры действительно мотивируют оставаться в профессии. Сейчас я участвую в программе «Социальная ипотека», что дает реальную возможность улучшить жилищные условия», — поделилась педагог.

Также в этом году округ принимает участие в проекте ТОП-100 Министерства образования Московской области по привлечению лучших учителей. В программе задействованы 2 общеобразовательных учреждения, которые уже приняли новых педагогов. Таким образом, 105 педагогов округа уже воспользовались федеральными и региональными мерами поддержки, что способствует повышению престижа профессии и притоку молодых кадров в образование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.