103 из 105 детских лагерей Подмосковья уже готовы к летнему сезону

103 подмосковных лагеря из 105 уже готовы к работе в летний период, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

«У нас есть отработанный чек-лист. Всего 15 критериев. Мы разбили их на три группы. Это физическая безопасность в лагере: охранники, КПП, видеонаблюдение, тревожная кнопка; пожарная и санитарная безопасность», — сказала Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Власти, не дожидаясь мая, провели в апреле предпроверку. Она проходила с 15 по 25 апреля, проводили ее вместе с главами горокругов, МЧС, МВД и Росгвардией.

Замечания осталось устранить в двух лагерях. В домодедовском лагере «Искорка» необходимо до 20 мая установить тревожную кнопку и в раменском «ИскраГраде» в те же сроки установить видеонаблюдение. Работы по этим задачам уже ведутся.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.