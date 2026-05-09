102-летний ветеран Кирилл Семенов стал самым старшим участником парада в Москве

102-летний ветеран Кирилл Семенов стал самым старшим участником праздничного парада на Красной площади в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «360» .

Кирилл Александрович наблюдал за парадом на центральной трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Затем ветеран передал главе государства конверт.

Семенов родился 22 мая 1923 года в Нижегородской области. В 1942 году Кирилл Александрович вошел в ряды Красной армии. Он сражался под Сталинградом, где был тяжело ранен, и встретил День Победы на подступах к Гамбургу.

Кирилл Семенов награжден орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, а также медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и другими.

После войны Семенов продолжил службу в Вооруженных силах.В октябре 1969 года Кирилл Александрович уволился в запас и занялся общественной работой.

