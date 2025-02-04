102-летний юбилей отметила монахиня Спасо-Бородинского монастыря

Жизнь женщины сложилась непросто, в военные годы девушка не жалея своих сил помогала бойцам копать противотанковые траншеи и всячески поддерживала тех, кто оставался без крова. После, уже в мирное время Марфа Ивановна долгие годы трудилась на колхозных полях.

Сейчас женщину опекают в монашеской обители Спасо-Бородинского женского монастыря, проживает она в уютной светлой комнате под присмотром и заботой монахинь.

«Человек, доживший до столь уважаемого возраста, является символом стойкости духовных ценностей и веры. Доброго Вам здоровья и мирного неба над головой!», — поздравила заместитель главы Можайского муниципального округа Мария Азаренкова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на рост популярности проекта «Активное долголетие».

«Многие слышали о нем, 315 тыс. человек — активно участвуют. Приятно, что это движение у нас развивается, во многом — благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходит тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь кипит. Лично слышал и бывал в центрах, получаю много положительных отзывов. Очень надеюсь, что и дальше этот проект будет популярным. Благо, у нас становится все больше мест, где можно активно проводить свое свободное время», — сказал Андрей Воробьев.