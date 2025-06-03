101 млн вызовов приняла система-112 Подмосковья за 10 лет работы

1 июня 2015 года в Московской области была создана система-112, которая за десятилетие своей работы приняла более 101 млн вызовов. За эти годы специалисты службы спасения проделали огромную работу по развитию и популяризации системы, благодаря чему, кажется, что она существует гораздо дольше. Об этом сообщает пресс-служба системы-112 Московской области.

Сегодня мало кто помнит те времена, когда для вызова экстренных служб нужно было знать и набирать разные телефонные номера.

В настоящее время 97% вызовов в экстренные оперативные службы Московской области поступает через систему-112. Для сравнения, всего несколько лет назад этот показатель составлял 33,8%. Номер «112» стал узнаваемым и единым для всех жителей и гостей Подмосковья. В ноябре 2022 года правительство Московской области приняло решение перевести все короткие номера экстренных служб на единый номер «112». Теперь, набирая любой из коротких номеров экстренных служб, жители автоматически соединяются с оператором службы спасения. Это исключает двойную фиксацию вызовов и позволяет сохранять всю информацию об обращениях.

Еще одно важное преимущество системы-112 — координация работы всех экстренных оперативных служб. Это значительно сокращает время реагирования на поступающие обращения, особенно в комплексных происшествиях, требующих помощи двух и более служб. Позвонив на номер «112», граждане могут получить и консультативную помощь, что особенно важно в экстренных ситуациях. Для этого в службе спасения работают операторы-психологи, лингвисты и IT-специалисты.

Система-112 Подмосковья доступна для каждого человека. Обратиться за помощью можно не только по телефону (даже при недостатке средств на счете и отсутствии мобильной сети), но и через мобильное приложение «112 МО», посредством SMS-сообщений, с помощью чат-бота в Telegram и через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

А какова она, работа оператора 112? Операторы всегда должны быть спокойны и собраны, четко следовать инструкциям, но при этом быть готовыми импровизировать в неординарных ситуациях. Именно от этих людей зачастую зависит человеческая жизнь.

Задача оператора — не только быстро оценить ситуацию, оформить звонок и вызвать необходимые экстренные службы, но и успокоить заявителя. За смену каждый из нас принимает несколько сотен звонков, и каждый заявитель ждет нашей помощи. Мы не имеем права паниковать, проявлять нетерпимость или оставлять обращение без внимания, — рассказал Александр Викторович, оператор системы-112 Московской области.

Сталкиваются операторы и с курьезными обращениями. Например, вспоминают звонок жителя Подмосковья, который просил помочь ему вернуть деньги за «невкусную шаурму», а другой — отремонтировать стиральную машинку. Однако, согласно статистике, на протяжении всех лет работы службы спасения, самыми массовыми остаются обращения, адресованные скорой медицинской помощи — более 26 миллионов вызовов. Обращения в полицию и ГИБДД составляют более 9 миллионов, в службу пожарной охраны — 1,1 миллиона, в аварийную газовую службу — 737 тысяч, остальные вызовы приходятся на другие службы.

Система-112 Московской области — самая масштабная на территории РФ. Она включает в себя 506 объектов, 906 автоматизированных рабочих мест и более 3 800 специалистов. Служба спасения готова прийти на помощь 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.