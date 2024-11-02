1000 рублей за 4 часа: Бельский рассказал о работе для петербургских студентов

сегодня в 18:41

Спикер Заксобрания Бельский: студенты в Петербурге заработают на уборке снега

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский заявил, что члены студенческих отрядов могут зарабатывать по 1000 рублей за 4 часа уборки снега, сообщает «Бриф24» .

«Можно подрабатывать буквально пару дней в месяц, а можно встать в ежедневный график — допустим, если студент учится заочно — и выйти на полноценную зарплату», — написал в Telegram-канале Бельский.

По его словам, студенты сами могут выбирать график и количество часов для работы.

Размер оплаты труда зависит только от учебной нагрузки, упорства и желания, графики можно подобрать под любые условия, уточнил спикер.

В начале ноября ввести на общегородском уровне такой вид оплачиваемого труда предложили Александр Бельский и вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин. Помимо заработка, студенты также могут таким образом закрыть учебную практику.