100 тыс стаканчиков мороженого раздадут детям в парках Подмосковья 1 июня

1 июня, в День защиты детей, в подмосковных парках пройдет долгожданная ежегодная акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этот день каждый ребенок, независимо от возраста, сможет получить бесплатное мороженое. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития региона.

«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей. 100 тыс. стаканчиков брендированного бесплатного мороженого будут подарены детям в парках нашего региона», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Акция пройдет в 69 парках Подмосковья и начнется традиционно в 12:00.

В этот день детей ждет не только сладкое угощение, но и разнообразная развлекательная программа. В парках будет организовано много интересных активностей, которые подарят детям радость и возможность проявить себя.

Такой праздник станет отличной возможностью для семей провести время на свежем воздухе, насладиться атмосферой праздника и порадовать своих детей не только мороженым, но и множеством интересных активностей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.