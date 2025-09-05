100 детских проектов представили на выставке в Химках

Выставка находится в Доме детского творчества «Созвездие». Работы несут в себе память о героических подвигах солдат и трагических событиях, которые пришлось пережить нашей стране в годы Великой Отечественной войны.

«На выставке представлены коллажи городов-героев. А еще здесь можно посмотреть на рисунки и скульптуры. Дети все это сделали своими руками под руководством педагогов и родителей», — рассказала руководитель методического объединения изобразительной деятельности в Химках Оксана Тещина.

Всего в конкурсе шесть номинаций. Отборочный этап прошли порядка ста работ, в которых конкурсанты проявили не только талант и мастерство, но и глубокое понимание исторический событий.

«Оформляя такие уголки и макеты в детских учреждениях, приглашая ветеранов войны, приглашая участников СВО, мы, конечно, воспитываем у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине», — подчеркнула методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова.

Уже 8 сентября в Доме детского творчества «Созвездие» пройдет торжественное закрытие выставки, где победителей отметят памятными наградами.

Посетить экспозицию может любой желающий по адресу: улица Панфилова, дом 14.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.