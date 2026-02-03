10 тысяч жителей Подмосковья подали заявки на статус нуждающегося в соцобслуживании в январе

В январе 2026 года жители Подмосковья подали свыше 10 тысяч заявлений на признание нуждающимися в социальном обслуживании через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В январе 2026 года на портале госуслуг Московской области зарегистрировано более 10 тысяч заявлений на присвоение статуса нуждающегося в социальном обслуживании.

Такой статус предоставляется гражданам, которые утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, являются родителями детей с трудностями в социальной адаптации, не имеют работы, средств к существованию или определенного места жительства.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. В заявлении следует выбрать способ получения социальных услуг: на дому, в стационарной или полустационарной форме.

Решение по заявке поступает в личный кабинет пользователя на портале в течение пяти рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.