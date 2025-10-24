10 тыс тюльпанов высадили в Волоколамске

Волоколамск готовится к весне: на клумбах уже высаживают луковицы голландских тюльпанов. 10 тыс. цветов трех оттенков — желтого, красного и малиново-бордового — украсят улицы округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Цветы украсят клумбы на круговом кольце, возле торгового центра «Центр города», на Октябрьской площади рядом с отделом полиции и у памятника на месте казни 8 комсомольцев на Ново-Солдатской улице.

Осенняя посадка — проверенная технология, которая позволяет растениям укорениться и набраться сил к весне. Специально подготовленная почва и солнечные места, выбранные для посадки, обеспечат тюльпанам активный рост и обильное цветение.

Кроме того, в следующем году продолжат радовать глаз многолетние растения, которые посадили в этом году: розы, гортензии, спирея, коста и многие другие.

Весеннее цветение тюльпанов станет не только украшением города, но и символом возрождения и надежды. Жители и гости Волоколамска смогут насладиться красотой ярких цветов, которые будут радовать глаз до самого лета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.