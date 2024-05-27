10 незаконных торговых объектов снесли в Котельниках

Сегодня благодаря совместной работе администрации Котельников, ГУРБ Московской области, полиции и органов принудительного исполнения в микрорайоне Опытное поле осуществлен снос 10 незаконных нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.

Так, указанные сооружения были построены без соответствующих разрешений. Администрация округа Котельники обратилась с исковыми заявлениями в суды об обязательстве сноса, которые были удовлетворены, собственников обязали осуществить снос самостоятельно. Вместе с тем в установленные судами сроки этого не произошло.

В результате ГУФССП России по Московской области были возбуждены исполнительные производства и предприняты меры по принудительному исполнению судебных решений, однако, собственники судебные решения не исполнили.

В этой связи сегодня с применением специальной техники под ковш правосудия попали табачные киоски, палатки с шаурмой, магазин цветов и ларьки быстрого питания.

В настоящее время владельцам снесенных строений придется возвращать затраты на снос обратно в бюджет, а в случае неуплаты задолженности в добровольном порядке им грозит привлечение к установленной законом ответственности.

Вопросы сноса самовольно возведенных объектов находятся на особом контроле в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.