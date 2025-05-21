10 коллективов Солнечногорска представят номера на фестивале современного танца

25 мая в 20:00 на набережной озера Сенеж в Солнечногорске состоится масштабный фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. 10 лучших команд муниципалитета будут бороться за звание финалиста. Лучшие из лучших отправятся на гала-концерт в сентябре, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участие в отборе от городского округа Солнечногорск примут:

Творческий коллектив «Акцент», Волкова Варвара

Творческий коллектив «Акцент», состав юниоров

Танцевальный коллектив TORПЕДЫ CREW

Танцевальный коллектив MINI TORПЕДЫ

Студия танца «Наша Версия» — номер «Другие»

Танцевальная студия Art Blast, команда FLOW UP TEENS

Танцевальная студия ANG FAMILY, команда ANGJUNIORS

Студия спорта и танца Fly, команда RTF

Творческий коллектив «Акцент», группа kids

1Танцевальная студия ANG FAMILY, команда ANGKIDS

«Помимо конкурсной программы вас ждут выступления профессиональных танцоров, участников команды Егора Дружинина „КЕД“: Виталия Савченко, Брайана, Евы Уваровой, Софы, Анастасии Чередниковой и других. Приглашаем всех желающих посетить самое яркое танцевальное событие», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

Третий сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» проходит с 17 мая по 29 июня. Всего он соберет танцевальные команды из 50 городских округов на сценах в 30 парках Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.