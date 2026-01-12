+10 кг: какие ошибки в одежде вредят даже стройным девушкам

Ощущение, что одежда внезапно начала полнить, часто приходит после примерки, а не после весов: фигура та же, а в зеркале будто стала тяжелее. Какие ошибки чаще всего дают этот эффект и как быстро его убрать, рассказала РИАМО дизайнер, основатель бренда одежды plus-size Lady Maria Мария Кошкарова.

Она подчеркнула, что самое простое и самое обидное — неверный размер. Маленькая вещь натягивается, рисует складки и заломы, а большая размывает линии и делает силуэт шире.

«Если в одежде постоянно хочется себя поправлять — одернуть свитер, подтянуть юбку, вернуть на место плечо, — это почти всегда знак, что размер или крой не ваши», — сказала Кошкарова.

Пропорции

Верх, который заканчивается ровно на самой широкой части бедер или живота, почти всегда ставит жирную точку там, где ее меньше всего хочется. Похожий эффект дают резкие цветовые блоки по талии и бедрам: контрастный верх и низ делят фигуру на два самостоятельных фрагмента, а ремень с крупной пряжкой или жесткая посадка усиливают внимание к центру. Лучше работает близкая гамма дня верха и низа или прослойка между ними — распахнутый жакет, жилет, кардиган.

Еще один источник визуальной тяжести — когда объема много сразу: свободный верх, широкие брюки, плюс объемная куртка и плотный шарф. Оверсайз может выглядеть отлично, но только если он управляемый.

«Если сверху свободно, снизу лучше держать более прямую линию. Если низ широкий, верх должен быть спокойнее по объему и четче по плечам», — объяснила эксперт.

Материалы

Отдельно работают материалы. Блеск, атлас, сильный глянец, пушистый ворс и крупная вязка отражают свет и визуально расширяют участок, особенно на фото со вспышкой. Когда задача выглядеть легче, лучше выбирать матовые ткани средней плотности, а акценты делать с помощью аксессуаров или деталей ниже портретной зоны.

Портретную зону вообще стоит беречь. Глухая темная водолазка впритык к шее, высокий воротник, шарф, который подпирает подбородок, часто делают лицо тяжелее и укорачивают шею. У многих лучше работает вырез с воздухом: запах, V-форма, квадратная горловина, расстегнутый воротник. Это не про глубину, а про вертикаль и свет у лица.

Есть и тихие утяжелители, которые не замечают до фото: накладные карманы, поперечные швы и контрастные вставки на животе и бедрах, крупные оборки и складки в самой широкой зоне. Такие детали притягивают взгляд и фиксируют внимание именно там.

Обувь

Наконец, низ образа. Контрастная обувь, ремешок на щиколотке, слишком массивная подошва при короткой длине укорачивают ноги и делают фигуру приземистее. Часто помогает обувь близкого тона к брюкам или колготкам и длина брюк, которая прикрывает верх обуви и не делает резкого разрыва.

Горизонтальная полоска

И еще один миф, который регулярно портит нервы: запрет на горизонтальную полоску. По данным исследований зрительного восприятия, эффект полос неоднозначен и зависит от ширины линий, контраста и общего кроя, поэтому две похожие вещи могут давать разное впечатление. Эксперт советует не спорить с правилами из интернета, а проверять в примерочной и на камеру.

Кошкарова предлагает самый практичный тест: сделать фото в полный рост дома, а потом в верхней одежде и обуви, как это будет на улице. На снимке будет видно, где вещь тянет, где длина обрывает вертикаль и где акцент стоит не там. Если убрать хотя бы пару таких ошибок, эффект плюс 10 кг обычно исчезает.

