10 юным жителям Волоколамского округа вручили их первые паспорта

Еще 10 юных жителей Волоколамска получили свой первый важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это значимое событие в жизни каждого человека, ведь оно открывает новые горизонты и возлагает определенные обязанности.

Вручила главный документ первый заместитель главы Волоколамского округа Анна Агапова.

«Поздравляю вас! Это не только радость, но и большая ответственность. Вы теперь полноправные граждане России, и ваш долг — достойно нести это звание. Вы нужны здесь, на родной земле! Вы будете работать на предприятиях и в учреждениях, заниматься бизнесом и создавать рабочие места, служить людям в органах власти. От вашего отношения к делу зависит будущее нашего округа, Подмосковья и всей страны», — сказала Анна Агапова.

Также Анна Агапова пожелала ребятам здоровья, счастья, успехов в учебе и труде.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.