10 юным жителям Чехова вручили паспорта РФ в преддверии Дня народного единства

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Глава округа Чехов Михаил Собакин в торжественной обстановке вручил главный документ гражданина России 10 юным жителям округа, среди них: Ульяна Денисова, Алина Дорохина, Денис Ворсунов, Данил Чолак, Святослав Зайцев, Егор Татаринов, Лидия Смирнова, Александр Скопинцев, Кристина Москаленко и Милена Ирицян. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Иметь российский паспорт — это значит быть патриотом, любить свою страну, знать и уважать историю нашего государства, его культуру. Я желаю вам учиться и добиваться высоких целей. Наш президент Владимир Путин отметил, что будущее России за вашим поколением. Относитесь бережно к выданному документу, достойно несите высокое звание гражданина Российской Федерации», — отметил глава горокруга Михаил Собакин.

Паспорт является одним из важнейших документов государства, который закрепляет права и свободу граждан.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.