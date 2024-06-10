10 июня: какой сегодня праздник, что было в этот день

Во всем мире 10 июня празднуют день мороженого и день рождения шариковой ручки. В России киностудия «Союзмультфильм» отметит 88-летие, а в народе будут поклоняться Никите-Гусятнику.

Всемирный день мороженого

Ежегодно во многих странах мира 10 июня отмечают день мороженого, который приурочили к первой дате массовой продаже холодного лакомства. В торговле мороженое появилось с 10 июня 1786 года, хотя в кулинарии его рецепты появились еще раньше. Тогда он представлял собой что-то вроде кусочков льда, перемешанных с кусочками ягод и фруктов.

День мороженого в России отмечают весело и задорно, с конкурсами на поедание лакомства. Некоторые производители раздают мороженое прохожим на улице.

День рождения шариковой ручки

Жизнь современного человека крайне сложно представить без такой, казалось бы, простой, но важной вещи — шариковой ручки. Она является незаменимым рабочим инструментом в школе, на работе и в быту. Но на территории современной России шариковая ручка появилась не так давно, лишь в конце 1960-х годах.

Изобретателем шариковой ручки стал венгерский журналист Ласло Биро. Он сконструировал ее в 1931 году, а запатентовал в 1938 году. В день рождения канцелярской принадлежности часто устраивают праздники производители, которые демонстрируют публике новые форматы и дизайны привычной ручки.

День рождения киностудии «Союзмультфильм»

Мультфильмы — это тот жанр, который может завлечь не только детей, но и взрослых. Известная на всю страну киностудия «Союзмультфильм» 10 июня отметит 88-летие. Именно в этот день в 1936 году впервые по советскому телевидению показали черно-белый мультфильм «В Африке жарко», он произвел настоящий фурор.

День рождения киностудии в России считают особенным, ведь благодаря работам «Союзмультфильма» каждый житель страны может погрузиться в далекое детство.

День Никиты-Гусятника

Прихожане православной церкви 10 июня вспоминают в молитвах преподобного Никиту Халкидонского, которого в народе прозвали Никитой-Гусятником, потому, что при жизни епископ считался сторожем маленьких гусят.

По еще одной народной версии, 10 июня отмечают день полуденного духа. Духи женского рода в образе злых и добрых женщин со сковородами в руках начинают сражаться за будущий урожай хлеба. Добрые духи прикрывают колосья, а злые стараются перевернуть утварь, чтобы отражением солнца выжечь все поле.

Именины

Именины в этот день отмечают Игнат, Елладий, Никита, Дмитрий, Елена, Петр и Николай.