10 дней осталось до окончания регистрации на конкурс «Это у нас семейное»

14 сентября в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф завершится регистрация на участие во II сезоне самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Всего в конкурсе «Это у нас семейное» участвуют сотни тысяч человек со всей страны. Они готовы побороться за главные призы — 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий для победителей и семейные путешествия для финалистов. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Чтобы побороться за звание самой дружной и активной семьи страны, конкурсантам нужно до 14 сентября создать семейный аккаунт и заполнить анкеты на всех членов команды.

«Регистрация на конкурс завершается, но шанс присоединиться к самому душевному и семейному проекту нашей страны еще есть. Я поистине завидую тем, кому путь в конкурсе только предстоит — вас ожидает увлекательное, познавательное и классное приключение всей семьей. Мы мечтаем, чтобы каждая семья России поучаствовала в нашем проекте, ведь для наших конкурсантов нет границ. Так, у нас есть семья, члены которой живут в трех федеральных округах, но их не остановили ни расстояния, ни разница во времени. Возраст тоже не помеха, регистрацию прошли даже столетние участники, среди них есть и ветераны Великой Отечественной войны, и труженики тыла. Присоединяйтесь к нам до 14 сентября и подарите вашей семье самое ценное — время, проведенное вместе, и, конечно, любовь!» — отметила заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Во втором сезоне конкурса «Это у нас семейное» могут принять участие граждане России и Абхазии. Среди зарегистрированных конкурсантов также есть россияне, проживающие в странах СНГ и дальнего зарубежья — Молдове, Германии, Индии. Среди российских регионов традиционно лидируют по числу участников Москва (10 692 конкурсантов), Санкт-Петербург (7 765 человек) и Московская область (7 435 человек). Также в топе рейтинга по числу участников Свердловская область (7 350), Краснодарский край (6 785), Самарская область (5 640), Нижегородская область (5 100), Республика Башкортостан (5 093), Новосибирская область (4 694), Челябинская область (4 587).

61% участников конкурса составляют женщины. Медианный возраст участников — 36 лет. При этом медианный возраст родителей 39 лет, детей — 11 лет, бабушек и дедушек — 64 года, прабабушек и прадедушек — 81 год, других родственников — 32 года.

«Конкурс «Это у нас семейное» вот уже третий год способствует укреплению межпоколенческих связей и семейных ценностей в нашей стране. Но на самом деле его эффект гораздо глубже. Наши участники — а среди них есть и многодетные семьи, и семьи, которые воспитывают приемных детей, и трудовые династии педагогов, шахтеров, атомщиков, инженеров, волонтеров — создали новый тренд, сделали модными и большие семьи, и профессиональную династийность. Видим, что в ходе конкурса формируется большое сообщество — семьи общаются, встречаются в своих регионах, ездят друг к другу в гости. Можно сказать, что самый народный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» делает этот мир добрее. У каждой семьи России еще есть возможность зарегистрироваться — не упустите эту возможность», — отметила член Наблюдательного совета конкурса, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Дистанционный этап конкурса продлится до 1 октября и завершится викториной на знание истории и культуры России. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам открыты все тематические задания. Среди них оказались очень востребованными задания на тему культуры: составление коллажей с атрибутами культурного кода разных поколений, кроссворда на тему «Культурный код» и чтение отрывка «У лукоморья дуб зеленый» из поэмы «Руслан и Людмила» Александра Пушкина.

«Семья — это коллектив, основанный исключительно на родственных связях, где никто никого не назначал и не выбирал. Конкурс — возможность проявиться всем от мала до велика. Дети, как правило, мало знают, на что способны их родители, бабушки и дедушки. Здесь место каждому члену семьи, а общее дело, как известно, объединяет и мотивирует! Я желаю успеха всем участникам, будьте уверены, что от процесса выиграют все. Участие цементирует и вдохновляет», — подытожила член Наблюдательного совета, актриса театра и кино, тележурналистка и телеведущая Екатерина Стриженова.

По итогам всего дистанционного этапа конкурса определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2026 года состоится финал второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» доступна на сайте этосемейное.рф до 14 сентября. Подать заявки могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Самый массовый проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» в 2025 году стал частью национального проекта «Семья». В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.