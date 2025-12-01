10 декабря наградят победителей Нобелевской премии

10 декабря во всем мире отмечают важнейшее событие в общественной и интеллектуальной жизни не только Швеции, Норвегии, но и иных государств мира — Нобелевский день. В эту дату награждают победителей одноименной премии.

Призы лауреаты получают за проведенные научные исследования, особые изобретения. Также премию дают тем, кто сделал вклад в культуру, развитие общества.

Награду учредил Альфред Нобель, живший с 1833 по 1896 год. Он был известным химиком, инженером из Швеции.

Мужчина создал примерно 355 изобретений. Наиболее известное из них — динамит.

Нобель был безбедным человеком. Благодаря использованию своих изобретений, он заработал большое количество денег. Основную их часть вписал в завещание 27 ноября 1895 года для создания международной премии.

После того, как завещание вступило в силу, появился Нобелевский фонд. Организации Швеции изучают работы и выбирают тех, кому присудить премии в разных сферах культуры и науки. При этом победителя Нобелевской премии мира выбирает только Норвежский Нобелевский комитет.

Нобелевскую премию выдают исключительно людям, а не организациям. В одной номинации могут выиграть две работы. Вознаграждение делится пополам сначала между работами, а затем между их авторами.

Победителям Нобелевской премии предоставляют денежное вознаграждение, а также золотую медаль с дипломом. Также лауреаты получают международный престиж.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.