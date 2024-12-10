10 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечаются День прав человека и Международный день прав животных, а также будут вручены Нобелевские премии.

День прав человека

Положения о правах человека впервые были закреплены в документе под названием Декларация прав человека. Праздник был установлен на пленарном собрании Генассамблеи ООН в декабре 1950 года. Всем государствам и заинтересованным организациям было предложено принять этот день и проводить соответствующие мероприятия.

Эта дата выбрана из-за того, что 10 декабря 1948 года была провозглашена Всеобщая декларация прав человека (Universal Declaration of Human Rights, UDHR) — эпохальный документ, в котором прописаны неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Международный день прав животных

10 декабря во многих странах мира отмечается Международный день акций за принятие Декларации прав животных, или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году — в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

То, что этот праздник отмечают в один день с Днем прав человека — не совпадение. Это говорит о том, что все живые существа заслуживают право на жизнь и сострадание.

Всемирный день футбола

Данный праздник создан, чтобы мировое сообщество могло отдать дань этому увлекательному виду спорта.

Футбол является одной из древнейших спортивных игр. В него играли в Древней Греции, в Древнем Риме, в Англии и многих других странах. Со временем данный вид спорта видоизменялся, пока не достиг современного формата.

Ежегодно 10 декабря во многих странах мира проводятся матчи по футболу, конференции, флэшмобы, связанные с этой игрой.

Нобелевский день — церемония вручения Нобелевской премии

В Норвегии и Швеции день вручения Нобелевских премий является настоящим событием. Это самая престижная международная награда. Каждый год ее вручают 10 декабря.

Нобелевской премии удостаиваются выдающиеся научные исследования, революционные изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества. Она пользуется международным признанием как самое почетное гражданское отличие.

Основателем премии был Альфред Нобель — известный шведский химик, инженер и изобретатель, на счету которого 355 изобретений (самое известное среди них — динамит).

Присуждать эту награду посмертно нельзя. Однако если претендент был жив в момент объявления о присуждении ему премии (в октябре) и умер до церемонии вручения, то премия за ним сохраняется.

День создания службы связи МВД России

10 декабря 1949 года был подписан приказ министра внутренних дел СССР № 785 «Об организации комиссии по приемке станционных сооружений Автоматической телефонной станции МВД СССР».

На сегодняшний день служба связи является частью департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ. Она оснащена современными средствами связи, электронно-вычислительной техникой, компьютерами. Она обеспечивает связь в министерстве и подразделениях, а также занимается своевременным обменом оперативно-служебной информацией с высокой степенью достоверности.

Федор Тютчев написал стихотворение «Умом Россию не понять…»

В этот день 158 лет назад — в 1866 году — поэт Федор Тючев написал свое знаменитое стихотворение «Умом Россию не понять…». До сих пор эти бессмертные строки характеризуют Россию и загадочную русскую душу.

По некоторым данным произведение поэт написал (28 ноября) 10 декабря 1866 года. Но споры относительно даты написания не утихают уже полтора столетия.

Стихотворение превратилось в крылатую фразу. Особенно часто его цитировали в конце XIX — начале ХХ века новые «славянофилы» и «западники».

Именины

Сегодня именины празднуют Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Фекла и Яков.