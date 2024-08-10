10 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день биодизельного топлива, Всемирный день льва, День физкультурника в России, а также проходят празднования в честь Смоленской иконы Божией Матери.

День физкультурника в России

Этот праздник начали отмечать еще в советские времена, начиная с 1939 года. Тогда он был очень популярен и получил широкое распространение. Именно благодаря ему был внедрен лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух», а спортсмены стали одними из самых популярных людей в СССР.

Сейчас праздник почитается не меньше. Спорт в современной России признан одним из важнейших направлений развития. Так, к примеру, в целях продвижения физической культуры был возрожден физкультурно-спортивный комплекс ГТО.

Праздник отмечают учителя физкультуры, тренеры, спортсмены и простые любители физкультуры. Кроме того, в этот день в различных регионах повсеместно проводятся массовые спортивные мероприятия.

Международный день биодизельногo топливa

Праздник считается неофициальным. Он посвящен экологически чистому топливу для дизельных двигателей, которое было впервые применено в 1983 году.

Биодизель получается путем обработки растительных или животных жиров. Для его производства используют такие сельскохозяйственные культуры, как соя, рапс, кокосовое или пальмовое масло.

Пользующиеся биодизелем люди заботятся об экологии. Топливо способствует снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Кроме того, он не повреждает растения и безвреден для животных. При этом биодизель может похвастаться отличными смазочными свойствами.

Всемирный день льва

Праздник посвящен привлечению внимания ко львам, которые находятся в большой опасности из-за браконьеров. Количество этих величественных животных уменьшается каждый год. Зоозащитники в этот день пытаются донести людям важность охраны львов.

В честь праздника проходят различные фотовыставки, показы документальных фильмов и другие мероприятия, помогающие отдать дань уважения царю зверей.

Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери

Смоленская чудотворная икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Одигитрия», — одна из самых почитаемых икон. Она также представляет собой один из наиболее распространенных образов изображения Богоматери с Младенцем.

От этой иконы исходило много чудес. Одно из таких — избавление Смоленска от татар. Жители, страшась неминуемой гибели, стали просить у Богородицы защиты. Она услышала их молитвы и спасла город от нашествия неприятеля.

Именины

Именины в этот день празднуют Анастасия, Иван, Николай, Прохор, Юлиан, Василий, Антонина, Ефим, Елена, Павел, Ирина, Сергей, Моисей, Никанор.