10 аграриев Подмосковья номинированы на премию «25 Легендарных Фермеров»

Медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Россельхозбанка учредила масштабную национальную премию «25 Легендарных Фермеров». Цель — поддержать лучшие проекты малого и среднего агробизнеса России, популяризировать предпринимательство и привлечь внимание широкой общественности к развитию фермерских хозяйств. Главной особенностью проекта является народное голосование, которое определит победителей в каждой номинации, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что от региона представлено 10 аграриев. Так, в номинации «Фермерская династия» и «Крутой поворот» заявлено подмосковное хозяйство «Букин сад» (городской округ Ленинский), которое более 30 лет занимается селекцией и выращиванием морозостойких грецких орехов. Также примером «Крутого поворота» является история ТМ «Огуречная столица» (г. Луховицы). Основатели бренда нашли старинный рецепт и создали единственную в России линейку кондитерских изделий из огурца — от варенья до зефира, дважды получив золото на конкурсе «Туристический сувенир». Также в номинации «Крутой поворот» представлены ТМ «Дедушкин сад» (г. Коломна), чье семейное дело по производству натуральной пастилы по старинным рецептам покорило сердца людей, и КФХ «Техновелес» (городской округ Лотошино).

В номинациях «Фермер года» и «Крутой поворот» представлена компания «Ароматы тайги» (городской округ Люберцы), занимающаяся переработкойдикоросов. Основанное в 2019 году, хозяйство масштабировалипроизводство и значительно расширилиассортимент. В 2023 году была проведена модернизация, ключевым шагом в развитии стал запуск нового цеха по производству грибной муки. Ежегодно предприятие перерабатывает около 30 тонн соленых и более 1,5 тонн сушеных грибов. Хозяйство «Ферма Цветковых» (городской округ Щелково), номинированное на звание «Фермер года», — это многопрофильный комплекс с животноводством, переработкой и агротуризмом.

В номинации «Агротуры» представлены ферма «Красная Слобода» из Клина, которая сегодня предлагает гостям экскурсии, знакомство с животными и дегустацию собственных сыров. В категории «Женщина в агробизнесе» участвуют Наталья Федорова с экофермой «ОГО-РОД» (городской округ Домодедово), где выращивают яблоки и производят натуральную продукцию, пасека «Золино» (городской округ Клин) и Хозяйство «Екатерининские сады» (городской округ Коломна) — крупнейший в области вишневый сад (66 га) и плантация смородины с собственной пасекой.

Поддержать представителей от региона можно на официальном сайте. Народное голосование продлится до 30 сентября включительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.