1 сентября в России отметят День знаний

1 сентября по всей России отмечают День знаний. В эту дату проходят первые звонки в школах, студенты приступают к учебе.

Праздник учредили еще во времена СССР. Единое начало учебного года в учебных заведениях во всех частях государства установили 3 сентября 1935 года.

После этого учеба у детей начиналась 1 сентября. В первых трех классах занятия кончались 1 июня, в четвертых-седьмых 10 июня и в 8-10 классах 20 июля. До 3 сентября 1935 года единой даты начала учебы не было.

1 сентября — праздник, посвященный началу учебного года. Его отмечают не только ученики, студенты, но и их родители, преподаватели.

На День знаний в школах по всей России организовывают праздничные линейки. Особенно торжественно в учебных учреждениях встречают в школах тех детей, которые идут в первый класс.

Во многих школах Москвы и области торжественная линейка 1 сентября начинается в 10:00. Однако точное время жителям необходимо уточнять в своих учебных учреждениях.