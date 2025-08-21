1 сентября дети пойдут в построенный детсад в ЖК «Инновация» в Одинцове

Завершено строительство современного детского сада для детей в ЖК «Инновация» в Одинцовском округе. Дошкольное учреждение рассчитано на восемь групп детей в возрасте от 2 до 7 лет, — всего 185 мест. Новый объект социальной инфраструктуры снизит нагрузку на существующий в ЖК детский сад, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

В здании площадью более 3,5 тыс. кв. м созданы все необходимые условия для всестороннего развития и безопасного пребывания детей: спортивный и музыкальный залы, полноценная кухня и медицинский блок, а также кабинеты для кружковых занятий. На уличной территории сада организованы прогулочные и спортивные площадки — 8 и 2 шт.

Надзор за строительством осуществлял Главгосстройнадзор Московской области. По итогам финальной проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта проектной документации. Скоро садик введут в эксплуатацию и передадут в муниципальную собственность.

Первый набор — две группы — примут воспитанников уже 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.