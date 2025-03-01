1 марта: какой сегодня праздник, что было в этот день

1 марта 2025 года отмечают Всемирный день комплимента, День первого шага к полезной привычке, День экспертно-криминалистической службы системы МВД России, День кошек в России.

Всемирный день комплимента

Точно неизвестно, когда конкретно начали отмечать Всемирный день комплимента. Однако, по одной из версий, его проводят каждое 1 марта уже 24 года — с 2001 года.

Учредили неофициальный праздник в Нидерландах. Всемирный день комплимента создали для того, чтобы напомнить, как важно говорить близким людям добрые, приятные слова. Дата напоминает о силе слова, произнесенного искренне и от чистого сердца, в адрес родных и друзей.

День первого шага к полезной привычке

1 марта 2025 года можно использовать, как возможность начать новую жизнь. Если человек постоянно обещает «начать заниматься спортом с понедельника» или «бросить что-либо», но не делает этого, постоянно сдвигая сроки «вправо», то День первого шага к полезной привычке — та самая дата, когда нужно меняться.

Отметить неофициальный праздник можно в два шага. Сначала нужно начать выполнять долгожданную полезную привычку. Затем каждый день повторять то же самое действие, пока это не станет постоянным явлением.

День экспертно-криминалистической службы системы МВД России

Профессиональный праздник учредили в РФ 24 ноября 2008 года. Его отмечают работники всех экспертно-криминалистических подразделений МВД России.

1 марта 1919 года в системе уголовного розыска страны сформировали первый Кабинет судебной экспертизы. Он состоял из экспертов и входил в органы правопорядка.

День кошек в России

1 марта 2025 года отмечают День кошек в России. Неофициальный праздник придумал журнал «Кот и пес» в 2004 году.

День кошек в России создали по аналогии с западными датами, посвященными пушистым питомцам. Например, в США аналогичный неофициальный праздник отмечают 29 октября, в Польше 17 февраля, в Японии 22 февраля.

Главным национальным днем кошек является Всемирный день кошек. Его отмечают каждое 8 августа. В этот день важно вспомнить, что со всеми кошками нужно общаться уважительно и любить их.

Именины

Сегодня именины у Даниила, Павла, Ильи, Памфила, Порфирия, Юлиана и Самуила.