1 мая: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Праздник весны и труда, День рождения почтовой марки, День спасения носорогов и Всемирный день пароля.

Праздник весны и труда

Изначально он носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года в США рабочие устроили забастовку в Чикаго. Они требовали 8-часовой рабочий день. Демонстрация закончилась столкновением с полицией. В 1889 году Парижский конгресс в память об этом событии учредил проводить демонстрации каждый год 1 мая.

Долгое время Первомай во многом был символом революции и классовой борьбы. Постепенно политическая окраска даты пропала. Сегодня этот праздник отмечается в более чем 40 странах мира. Для большинства из них — это день всех трудящихся. Люди отправляются отдыхать, в городах проходят увеселительные мероприятия.

День рождения почтовой марки

Марка — это гарант оплаты услуг почты. Для чествования этого изобретения придумали специальный праздник. В этом году он празднует 185-ю годовщину. Именно 1 мая 1840 года поступила первая партия почтовых марок с профилем королевы Виктории.

В России почтовые марки появились в конце 1857 года. Официально они закрепились в почтовой службе с 1 января 1858 года. Традиционные марки выпускают в форме прямоугольника, но также встречаются и разные геометрические формы и даже в виде контура страны или экзотических плодов.

День спасения носорогов

Это ежегодная международная экологическая дата. Она призвана напомнить миру об уязвимом положении этих животных. Сегодня важно защищать их от браконьеров — рога носорогов используют в медицине, поэтому за ними часто объявляют настоящую охоту.

Также из-за деятельности человека постепенно уничтожается среда обитания животных. При этом они размножаются очень медленно. Эта дата напоминает не только обычным людям, но и правительствам разных стран об объединении вокруг спасения величественных носорогов.

Всемирный день пароля

Это неофициальный праздник, который отмечают каждый первый четверг мая. В этот раз он выпал на первый день месяца. Его цель — напомнить пользователям Сети о важности паролей и необходимости их постоянной смены.

Идея отмечать такой праздник принадлежит автору книги «Совершенные пароли» Марку Бернетту. С инициативой объявить этот день в 2013 году выступила компания Intel Security. Сегодня пароли очень важны, ведь в Сети орудует много мошенников. Эта дата отличный повод перепроверить пароли и сменить их.

Именины

Ян, Феликс, Кузьма, Иван, Ефим, Виктор, Василий, Антон, Тамара.