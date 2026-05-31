1 июня в Подмосковье состоится торжественное открытие трех детских площадок

В Московской области продолжается масштабное обновление детской инфраструктуры в рамках губернаторской программы благоустройства. В 2026 году работа охватит 436 объектов: планируется установить 78 современных игровых площадок и заменить устаревшее оборудование на 358 существующих комплексах, сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Площадки рассчитаны и на малышей, и на детей постарше. При этом особое внимание уделяется безопасности — на всех объектах предусмотрено травмобезопасное резиновое покрытие, освещение, видеонаблюдение, ограждение, а также удобные скамейки и урны. Сами игровые комплексы изготавливаются из высококачественных материалов, способствующих как физическому, так и интеллектуальному развитию ребенка.

Торжественное открытие трех новых площадок состоится 1 июня. Две из них появятся в Орехово-Зуево: одна обустроена в районе проспекта Черепнина, дом 3, и улицы Лопатина, дома 6, 6а, 6б, 4а, 4б, вторая — на пересечении улиц Урицкого, 56, 54 и Пушкина, 14. Обе площадки имеют площадь 450 квадратных метров. Третья площадка на 150 квадратных метров откроется в городе Дедовске городского округа Истра по адресу: 1-я Волоколамская улица, дом 60/4.

В Подмосковье установлено и обновлено 4415 детских игровых площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.