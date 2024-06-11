1 июля в Москве пройдет форум «Строим Россию»

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1 июля 2024 года в Москве состоится Форум «Строим Россию!». Мероприятие объединит на своей площадке представителей власти, бизнеса и общественности, демонстрирующее достижения строительного комплекса России. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Организаторами форума выступают Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) и ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК).

Форум «Строим Россию!» — важнейшее событие отрасли, в центре внимания которого актуальные вопросы развития транспортной, коммунальной, жилищной, промышленной инфраструктуры.

На форуме планируется обсудить перспективы развития строительного и транспортного комплексов России: финансирование и реализацию инфраструктурных проектов, производительность труда и развитие кадрового потенциала отрасли. Большое внимание будет уделено новым национальным проектам.

«По инициативе РСПП реализуются мероприятия по совершенствованию правового регулирования в сфере инфраструктурного строительства и практики применения внесенных изменений в нормативные правовые акты, утвержденные заместителем председателя правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. На данный момент принят ряд важнейших решений, позволяющих компаниям строительной отрасли сохранить и даже увеличить темпы выполнения всех поставленных перед отраслью задач», — рассказал президент РСПП Александр Шохин.

К участию в работе форума приглашены представители администрации президента РФ, правительства РФ, руководители субъектов РФ, руководители крупнейших инфраструктурных компаний.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.