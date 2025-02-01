1 февраля: какой сегодня праздник, что было в этот день

1 февраля 2025 года отмечают Международный день десерта, Всемирный день хиджаба, День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и День работника лифтового хозяйства.

Международный день десерта

Международный день десерта придумали не просто так. Вкусные сладкие блюда есть практически во всех кухнях мира. Неофициальных праздников, посвященных им, тоже много.

Чтобы не отмечать по несколько десятков раз в год, например, День торта, День нутеллы, День шоколада, День пирожных и так далее, придумали единый день — 1 февраля. Во время него отмечают Международный день десерта. Можно приготовить сладости, собраться с друзьями и отведать их.

Всемирный день хиджаба

1 февраля 2025 года Всемирный день хиджаба празднуют во многих странах мира. Дата популярна, в основном, у мусульман.

Хиджаб — один из распространенных атрибутов одежды у женщин в мусульманских государствах. Тем не менее, девушек, носящих такой предмет одежды, все чаще можно встретить в РФ, СНГ и иностранных государствах.

Однако жители светских государств не всегда однозначно относятся к девушкам в хиджабах. Чтобы научить общество взаимоуважению и отсутствию ксенофобии, был придуман Всемирный день хиджаба.

День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя провели интронизацию 16-го Патриарха Московского и всея Руси — Кирилла. Возведение на престол осуществляется в период Божественной литургии. Это важное событие для Православной Церкви. Проводится мероприятие торжественно.

Когда произошла интронизация Патриарха, устроили перезвон в колокольнях храма Христа Спасителя в Москве. Рядом со входом в церковь его встречали два старших священника, а также мирянин вместе с хлебом и солью. На божественную литургию пришли примерно четыре тыс. человек.

День работника лифтового хозяйства в России

1 февраля 2025 года отмечают профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Дата выбрана не просто так. Именно в эту дату в 1949 году издали постановление совета министров Советского Союза «Об организации производства лифтов».

С тех пор это хозяйство превратилось в отдельную сферу. Поскольку строительство домов после Великой Отечественной велось в больших объемах, строились новые дома, необходимо было устанавливать в них лифты. Этим и занимались представители профессии.

Именины

Сегодня именины у Арсения, Антона, Макара, Ефима, Марка, Николая, Петра и Федора.