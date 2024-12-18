1 этап соревнований по плаванию для спортивно-оздоровительных групп прошел в Балашихе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» на Заречной улице прошел 1 этап соревнований по плаванию для спортивно-оздоровительных групп «Новогодняя звезда», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие воспитанники 2020-2014 годов рождения. Маленькие спортсмены показали свои достижения. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществлялось МОО «Федерация плавания Городского округа Балашиха» совместно с МБУ ДО «СШОР „Метеор“.

Всех ребят поздравил Дед Мороз, по окончании соревнований каждый юный спортсмен получил новогодний подарок. Победителям были вручены медали и грамоты.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.