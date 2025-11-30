1 декабря в Раменском парке состоится торжественное открытие зимнего сезона

Организаторы подготовили насыщенную семейную программу: игры и конкурсы для детей, музыкальные и танцевальные номера, творческие мастер‑классы и праздничные представления, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С 15:00 до 15:30 — «Туц‑туц‑квиз» в резиденции Деда Мороза (детская велотрасса) — веселая интерактивная игра для детей и родителей.

В 16:00 на площадке «Лира» начнется анимационная программа «Сказки у елки» и выступление хореографического ансамбля «Серебро». Здесь же с 17:15 до 17:30 — выступление детского казачьего хора «Казачата».

Официальная часть запланирована с 17:30 до 18:00 — торжественное открытие зимнего сезона (амфитеатр).

С 18:00 до 19:30 пройдет мастер‑класс от ветеранов СВО (центральный шатер).

С 18:20 до 19:30 — открытие резиденции Деда Мороза с анимацией (детская велотрасса) — фотозоны и встречи с героями.

С 19:00 до 19:30 на площадке «Лира» выступит кавер‑группа V‑Band. В это же время на катке состоится снежное представление «Дед Мороз и друзья!».

Кульминацией вечера, с 19:30 до 20:30, станет новогодняя дискотека на площадке «Лира».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.