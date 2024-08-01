1 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Ежегодно 1 августа в нашей стране отмечают День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, а также День тыла Вооруженных Сил России. Москва сегодня празднует дату основания ВДНХ, а верующие чтут память преподобной Макрины Каппадокийской, жившей в IV веке.

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Традиционно в первый день последнего летнего месяца в России и других странах мира, где сохранились данные воинских захоронений, устраивают панихиды по погибшим воинам. К могилам и братским захоронениям возлагают цветы и венки.

Памятный день официально в России учредили в 2012 году. Один из первых дней памяти воинов Первой мировой войны провели в 1989 году, тогда еще в Латвийской ССР.

Первая мировая война началась в 1914 и продлилась до 1918 года. В вооруженный конфликт были вовлечены 38 стран.

День тыла Вооруженных сил России

Тыл Вооруженных сил России на сегодняшний день является неотъемлемой частью обороны нашей страны. Памятную дату официально учредил президент России Владимир Путин 31 мая 2006 года, однако отмечать этот день стали гораздо раньше — с 1998 года, когда праздник утвердило Минобороны соответствующим указом № 225 от 7 мая 1998 года.

Структура тыла Вооруженных сил России пережила реорганизацию и стала новой структурой — Материально-технического обеспечения ВС РФ, которая объединила два вида обеспечения вооруженных сил — технический и тыловой.

Новая структура следит за тем, чтобы во всех видах повседневной и боевой деятельности войска России были в постоянной готовности к выполнению задач по предназначению.

День ВСХВ — ВДНХ

В Москве годовщина основания Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ), которая в последующем получила новое название — Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ), — традиционно отмечается с большим размахом.

В праздничный для комплекса день пройдет международный фестиваль искусств «Вдохновение». Мероприятие развернется сразу на 11 площадках комплекса, где участников ждут различные спектакли, перформансы, концерты, кинопоказы, мастер-классы и другие активности как для взрослых, так и для детей.

Традиционно вход на фестиваль бесплатный. Узнать чуть больше о мероприятии можно в материале РИАМО.

День памяти Макрины

Прихожане русской православной церкви ежегодно 1 августа поклоняются преподобной Макрине Каппадокийской, которая жила в IV веке и, будучи юной девушкой, дала обет безбрачия.

Позднее она вместе с матерью приняла монашеский постриг и поселилась на берегу реки Рирс, чтобы ни на что не отвлекаться от молитв. Согласно легенде, в какой-то момент Макрина сильно заболела, но врачей к себе не подпускала, доверив жизнь в руки Господа. После этого она выздоровела и приобрела дар вызывать дождь и творить другие чудеса.

С того времени в народе внимательно следят за погодой 1 августа. Считается, что следующие 6 недель будут такими же, как и первый день последнего месяца лета.

Именины

Именины 1 августа отмечают Роман, Серафим, Евгений, Дмитрий и Степан.