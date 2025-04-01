1 апреля: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают Международный день смеха или День дурака, Международный день птиц, День пробуждения домового и День математика.

Международный день смеха или День дурака

Праздник отмечается во всем мире. В этот день принято разыгрывать близких и друзей, всячески подшучивать, в том числе над незнакомыми людьми. При этом откуда появился этот праздник — никто толком не знает. Раньше 1 апреля отмечали день весеннего равноденствия, в который было принято много шутить и шалить.

В разных странах для этого дня присущи свои традиции. В некоторых из них разыгрывать людей принято только до обеда. Главное, чтобы веселье было добрым, ведь юмор продлевает жизнь и помогает в нелегких ситуациях.

Международный день птиц

Это интернациональный экологический праздник. Главная цель этой даты — сохранить разнообразность видов птиц и их численность. Также она призвана рассказать обществу о красоте и важности пернатых.

Возник праздник в 1894 году в США. В 1902 году была принята «Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», еще одна конвенция была подписана в 1950 году. Ежегодное празднование Дня птиц оборвала Великая Отечественная война, но в 1948 году праздник возродился. К этой дате Союз охраны птиц России выбирает «Птицу года», которая нуждается в помощи.

День пробуждения домового

Славяне считали, что домовой постоянно спит в зимнее время, а просыпается только тогда, когда нужно сделать какие-то дела по дому. Окончательно Домовой выходит из спячки, когда весна полностью вступает в свои права — 1 апреля.

Поскольку существо просыпалось не в настроении, люди пытались всячески задобрить его — ставили на стол хлеб, молоко и кашу. Но также Домовой требовал зрелищ, поэтому славяне устраивали веселые гуляния. В том числе они надевали одежду шиворот на выворот, а на ноги — разные носки.

День математика

Дата пока не носит официальный характер, но всегда отмечается во многих странах мира. Праздник справляют преподаватели, студенты, аспиранты, научные руководители и все, чья работа напрямую связана с цифрами.

Идея празднования такого важного дня зародилась среди студентов. Часто в эту дату проводят лекции, конференции и семинары. Выдающихся математиков награждают грамотами и дипломами.

Именины

Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья.