«Золотое строительство»: собственный дом становится роскошью в Московском регионе

За прошедший год стоимость строительства загородного дома в Московском регионе выросла на 20%, сообщил РИАМО руководитель строительной компании «Брикус» Роман Соловов.

Популярность загородной жизни стремительно увеличивается уже несколько лет подряд. Тренд активно развивался в период пандемии и продолжает сохранять свою актуальность. Одной из ключевых причин является возможность приобрести жилое пространство с большой площадью. Значительное влияние оказывают и развитие льготных ипотечных программ, и расширение инфраструктуры в пригородной зоне.

«В I полугодии 2024 года цены на строительные и отделочные материалы выросли на 40% в среднем, а некоторые группы товаров даже на 50%. Эту тенденцию подтверждают данные о росте стоимости строительства загородной недвижимости, которая подорожала на 20%», — сказал Роман Соловов.

Постоянное повышение стоимости стройматериалов представляет собой один из ключевых аспектов, способствующих увеличению затрат на строительство. Так, цены на клееный брус выросли на 60%, теплоизоляционные материалы — на 50%, кирпич — на 30%, цемент — на 20%, плитка — на 19% и т. д.

По словам эксперта, издержки строительства значительно возросли из-за закупки стройматериалов и оборудования за рубежом. Стоимость доставки у поставщиков также увеличилась на 12-25% по сравнению с прошлым годом. Это привело к росту затрат на обслуживание и ремонт оборудования из-за использования европейских комплектующих.

Также оборудование для строительства стало дороже в обслуживании и ремонте из-за использования европейских комплектующих.

«Увеличение спроса на квалифицированных работников в оборонной промышленности приводит к дефициту таких специалистов, как токари и сварщики. Это увеличивает конкуренцию на рынке труда и приводит к повышению заработной платы для рабочих в 2 раза», — отметил специалист.

Кроме того, в связи с льготной ипотекой и программами кредитования вырос и продолжает расти спрос на недвижимость и строительные услуги, что закономерно приводит к увеличению стоимости объектов в данной сфере.

Соловов добавил, на фоне прекращения действия льготной ипотеки возможно небольшое замедление роста цен на рынке, однако в связи с геополитической ситуацией в мире общая тенденция на увеличение стоимости строительства будет сохраняться и в следующем году.