ЖК в виде огромной стены из золота может появиться в Москве

Возле станции метро «Отрадное» в Москве построят жилой комплекс Malevich («Малевич»). Фасад дома будет выглядеть как огромная стена из золота, сообщает Moskvichmag.ru .

Изначально на данном участке построили аквапарк, а затем решили возвести и ЖК. Люди начали покупать здесь квартиры еще задолго до опубликования рендера проекта.

Сейчас дом уже почти готов, осталось лишь облицевать фасад. Известно, что ЖК «Малевич» позиционируется как «дом-картина, в которой живут люди». На визуализации проекта фасад сначала был скрыт за черным квадратом, а официальные рендеры не публиковались.

Затем выяснилось, что он будет представлять собой золотую стену. Интерьер внутри дома также оригинален, отделка напоминает работы Казимира Малевича.

Ранее в Царицыне построили 3 дома по реновации. Их суммарная площадь — более 43 тыс. кв. м.