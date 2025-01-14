Овчинский: в Царицыне построили еще 3 дома по реновации

В столичном районе Царицыно возведено три новых ЖК в рамках программы реновации жилфонда, поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Суммарная площадь домов более 43 тыс. кв. м. Они расположены по адресам: ул. Ереванская, д. 6, корп. 2, ул. Каспийская, д. 28/1, и ул. Бехтерева, д. 29, корп. 1 и 2.

«На Ереванской улице построен дом на 84 квартиры, две из которых предназначены для маломобильных граждан. Общая площадь квартир достигает почти 5 тыс. кв. м. В новостройке на Каспийской — 97 квартир площадью более 5 тыс. кв. м. Площадь 234 квартир в доме на ул. Бехтерева превышает 13 тыс. кв. м. В них выполнена улучшенная отделка по стандартам реновации. Дома возведены в сложившейся городской застройке с качественной инфраструктурой, в районе с хорошей транспортной доступностью. Так, рядом расположены больницы и учебные заведения, магазины и другие объекты социально-бытового назначения. Для будущих жителей дома на Каспийской улице в шаговой доступности находятся станция метро „Царицыно“ и одноименная станция МЦД-2», — поделился министр.

Во дворах новостроек предусмотрены детские площадки с безопасным покрытием, спортивные площадки и зоны отдыха для горожан. Проведено комплексное озеленение и смонтировано наружное освещение.

Подробная информация о реновации доступна на портале mos.ru.