ЖК «Публицист» стал лидером продаж в Московской области

Жилой квартал «Публицист» в подмосковном Пушкино стал лидером по объему продаж Московской области согласно данным независимого сервиса, «Пульс Продаж Новостроек». Всего за месяц в проекте было продано 203 квартиры. По итогам ноября компания DOGMA также вошла в топ-5 застройщиков региона, заняв четвертое место в общем рейтинге, сообщила пресс-служба компании.

ЖК «Публицист» демонстрирует стабильный спрос среди покупателей. По отношению к октябрю текущего года объем продаж вырос на 21%.

«Первое место в рейтинге продаж — это закономерный результат комплексного подхода компании DOGMA. Покупатели видят и ценят не только выгодные финансовые условия, но и реальные преимущества проекта: отличную транспортную доступность, будущую инфраструктуру и зеленое окружение. Именно такое сочетание факторов делает „Публицист“ одним из самых привлекательных предложений на рынке», — отметил директор по продажам ЦФО DOGMA Ильдар Газиев.

В ноябре покупатели чаще всего выбирали однокомнатные квартиры, которых было продано 78 штук. На втором месте по востребованности находятся двухкомнатные квартиры (73 проданных лота).

ЖК «Публицист» — это уникальный комплекс в исторически сложившемся районе рядом с лесным массивом. Проект предполагает четыре этапа строительства и будет включать 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательных школы, пять детских садов, поликлинику, а также всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. Кроме того, девелопер благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино».