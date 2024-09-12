сегодня в 12:04

ЖК «Новая Алексеевская роща» возводят в рамках КРТ в Подмосковье

В городском округе Балашиха строят ЖК «Новая Алексеевская роща». В рамках комплексного развития территории девелопер ведет работы в корпусах № 1, 2, 3. На территории комплекса предусмотрена вся необходимая инфраструктура. В рамках КРТ построят детский сад на 250 мест, школу на 1 230 мест и поликлинику на 400 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На сегодняшний день на объекте полностью завершены подготовительные работы: выполнено ограждение строительной площадки, обустройство строительного городка и работы по устройству временного электроснабжения строительной площадки.

В корпусе 1 завершены разработка котлована, устройство бетонной подготовки и гидроизоляции, а также монтаж башенного крана. Завершаются работы по устройству вертикальных конструкций цоколя. Выполняются работы по устройству перекрытия цокольного этажа.

В корпусе 2 завершены работы по устройству перекрытия цокольного этажа и работы по устройству вертикальных конструкций первого этажа, выполнен монтаж башенного крана.

В корпусе 3 завершены подготовительные работы, разработка котлована, работы по устройству бетонной подготовки. Выполняются работы по устройству фундаментной плиты.

На территории жилого комплекса открылась плоскостная парковка на 500 машино-мест — первая очередь автомобильной стоянки, рассчитанной в общей сложности на 1 000 автомобилей.

ЖК «Новая Алексеевская роща» располагается всего в 6 км от МКАД. Территория комплекса будет озеленена в соответствии с современными стандартами. Пространство зонируют для разных форматов времяпровождения: появятся детские игровые площадки, площадки для занятий спортом, зоны для спокойного отдыха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов.



Это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.