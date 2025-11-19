сегодня в 12:52

ЖК «Базаева 11» в Шаховской стал лучшим среднеэтажным домом региона

Объект возводится в административном центре муниципального городского образования Шаховская на улице Базаева. Сейчас формируется «подушка» под фундамент, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Здесь возводят многоквартирный дом комфорт-класса общей площадью 5,6 тыс. кв. метров, он рассчитан на 95 квартир. Входные группы спроектированы на уровне земли — без ступеней и перепадов для организации безбарьерной среды для маломобильных жителей и гостей.

Фасады будут в светло-серых оттенках, с аккуратными корзинами под кондиционеры. В проекте — квартиры от 29 до 93 кв. метров. Во дворе предусмотрены детская площадка и спортивная зона с турниками, теннисным столом и тренажерами.

По версии единого ресурса застройщиков дом жилого комплекса «Базаева 11» в Шаховской стал лучшим среднеэтажным домом Подмосковья.

Объект расположится в 11 минутах до станции Шаховская, до МКАДа — примерно 1,5 часа по Новорижскому шоссе. Рядом — школы, детсады, школа искусств и теннисный центр. Сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.