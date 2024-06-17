Жительница Егорьевска из аварийного дома переехала в новую квартиру

В Московской области продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда». В начале июня жительница из Егорьевска благодаря жилищному сертификату переехала в новую квартиру в микрорайоне Заречье. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Татьяна Алленова вместе с сыном, инвалидом детства Александром, с большой радостью распаковывает коробки после переезда в новую квартиру. Их еще много, но Татьяна не унывает, ведь новое жилье ей с сыном очень нравится.

«Квартиру выбирали долго, с марта месяца. Во многом помогала риелтор и наша местная администрация и в подборе недвижимости, и в подготовке документов. Программа переселения из аварийного жилья — большой помощник в жизни людей. По сертификату можно выбрать ту квартиру, которая понравилась. Большое спасибо администрации и агентству недвижимости», — отметила Алленова.

Собственники аварийного жилья в Московской области могут воспользоваться такой мерой социальной поддержки, как жилищный сертификат. Благодаря сертификату теперь не надо годами ждать, когда построят и сдадут конкретный дом.

Сертификат дает возможность выбора. Муниципалитет, микрорайон, ЖК, метраж — это все на усмотрение человека. Минимальная площадь для расчета компенсации — 33 кв. метра. А значит те, кто жил в квартире поменьше, смогут расшириться, выиграть не только в качестве жилья, но и в метра.

23 аварийных многоквартирных дома, расположенных на территории городского округа Егорьевск, будут расселены до 2027 года с помощью предоставления субсидии (сертификата) на покупку (строительство) жилых помещений.

Ранее глава региона Андрей Воробьев также отметил, что в течение 7-10 лет в Подмосковье из аварийного жилья планируют переселить 900 тыс. человек.

«Жилой фонд устаревает, и <…> если вы меня спросите: „Какое количество людей ты должен расселить в Подмосковье?“, то на протяжении 7-10-летнего периода это порядка 900 тыс. человек. Почти миллион, давайте так скажем. Это двухэтажные деревянные бараки, каменные устаревшие дома и хрущевки, которые были построены понятно в каком году, исходя из названия», — сказал Воробьев.

Он добавил, что в Подмосковье насчитывается 500 тыс. хрущевок.

Воробьев также говорил, что выдаваемый в регионе жилищный сертификат позволяет жителям Московской области при переселении из аварийного дома быстро улучшить условия проживания.