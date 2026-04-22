Жителям Подмосковья разъяснили порядок проверки обременений

Министерство имущественных отношений Московской области напомнило жителям Подмосковья о необходимости проверять недвижимость на наличие арестов и иных ограничений перед сделками. Получить сведения можно с помощью выписки из ЕГРН, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

При совершении сделок с недвижимостью в Едином государственном реестре недвижимости может содержаться запись об ограничении прав — например, об аресте или запрете регистрационных действий. В этом случае регистрация перехода права будет приостановлена до снятия ограничения.

Получить информацию об арестах, ипотеке, сервитутах и других обременениях можно через выписку из ЕГРН об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав. В документе указываются сведения о лице, данные об объектах недвижимости, а также вид установленных ограничений. Такая информация относится к сведениям ограниченного доступа и предоставляется правообладателям, их представителям, наследникам, залогодержателям и нотариусам.

Любое заинтересованное лицо может запросить общедоступную выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. В ней отражаются все действующие ограничения и обременения. Заказать документ можно через личный кабинет на портале госуслуг, в МФЦ, в ППК «Роскадастр» или на официальном сайте Росреестра. Регистрация ареста и погашение записи в ЕГРН осуществляется в течение трех рабочих дней после поступления соответствующего судебного акта или постановления пристава.

«Выписка из ЕГРН, запрошенная перед заключением сделки, позволит получить объективную информацию об объекте и минимизировать риски», — отметил начальник отдела государственной регистрации недвижимости Азамат Ахматов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в «Госуслугах». Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.