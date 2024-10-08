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Жителям Подмосковья рассказали об электронной регистрации сделок с недвижимостью

Для регистрации сделки с недвижимостью больше не обязательно посещать отделение Росреестра или МФЦ. Подать документы можно в электронном виде самостоятельно, загрузив их на сайт Росреестра . Это можно сделать через банк или нотариуса. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Что такое электронные сделки с недвижимостью?

Любые сделки с недвижимостью, при которых меняется состав собственников, подлежат регистрации в Росреестре.

Раньше единственным способом зарегистрировать право собственности было личное обращение в офис МФЦ или Росреестр.

Теперь для этих целей граждане могут воспользоваться современными цифровыми сервисами для удаленной подачи документов.

Что такое электронная подпись?

При совершении электронных сделок требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

Электронная подпись обладает такой же юридической силой, как и собственноручная.

Оформить такую подпись можно лично в удостоверяющем центре, или обратиться к его уполномоченному представителю — в банк или компанию-застройщика.

Какие преимущества можно получить при использовании электронной сделки с недвижимостью?

Электронная регистрация дает возможность подать заявление из любой точки мира в любое удобное время.

Некоторые банки могут предоставлять скидку к процентной ставке по ипотечному кредиту при использовании электронной регистрации.

Росреестр предоставляет скидку на госпошлину при регистрации права собственности на недвижимое имущество в электронном виде для физлиц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.