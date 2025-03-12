Жителям Подмосковья рассказали о выделении долей в жилье, купленном за маткапитал

Материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи, материнства и младенчества. Его использование при покупке недвижимости накладывает ряд обязательств. В частности, необходимость выделить доли детям в этой квартире. Министерство жилищной политики Московской области разбирает действия, необходимые для выделения долей.

Если жилье приобрели на ипотечный кредит, а маткапитал использовался в качестве первого взноса или для погашения части кредита, то закон требует выделить доли в течение 6 месяцев после погашения кредита и снятия обременения с квартиры.

Что такое долевая собственность?

Долевая собственность — это жилье с определением равных или неравных долей для каждого собственника.

Долевая собственность, в отличие от общей, дает право всем совладельцам пользоваться своей долей имущества без согласия остальных собственников недвижимости.

Кому нужно выделить доли в квартире, купленной с использованием маткапитала?

Выделение долей в квартире детям (в том числе совершеннолетним) является обязательным условием при приобретении жилья с помощью средств маткапитала.

Выделение долей детям при покупке с ипотекой/без ипотеки:

С ипотекой — выделение долей возможно только для погашения кредита и снятия обременения с квартиры. Заемщиком может быть только один или оба родителя, ребенок получает право на часть имущества.

Без ипотеки — доли можно сразу оформить на детей по договору купли-продажи.

Что будет, если не выделить доли?

Выделять доли — обязанность по закону. За выполнением следит пенсионный фонд, прокуратура и органы опеки. Семье придется вернуть материнский капитал, если выяснится, что дети не получили свои доли.

Маткпитал — мера господдержки. С 2007 года он выдавался семьям, у которых родился (был усыновлен) второй или последующий ребенок. С 2020 года на маткапитал могут рассчитывать семьи, в которых появился первенец.

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала на первого ребенка составляет 690 266,95 руб., на второго — 221 895,14 руб. Если семья, у которой появился второй малыш, ранее не получила сертификат на первого, то размер маткапитала составляет 912 162,09 руб.

Эти средства можно потратить на улучшение жилищных условий, на образование детей и т. д.

Ранее Совфед РФ одобрил продление маткапитала до 2030 года.