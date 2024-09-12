Жителям Подмосковья рассказали о нюансах в новом законе по капремонту

С 15 августа 2024 года вступило в силу постановление правительства Московской области № 870-ПП от 15.08.2024, которое значительно расширяет перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Одним из ключевых нововведений стало добавление услуги по ремонту встроенных гаражей и площадок для автомобилей, включая подземные парковки. Это решение особенно важно для владельцев и арендаторов машиномест, так как теперь они могут рассчитывать на восстановление своих объектов в рамках программы капитального ремонта.

Кроме того, с 5 июля 2024 года начало действовать постановление правительства Московской области № 677-ПП, которое вносит изменения в порядок восстановления поврежденного имущества. Теперь капитальный ремонт включает работы по восстановлению покрытия крыши, цокольных, межэтажных и чердачных перекрытий, если они были повреждены во время ремонта или замены.

«Принятые изменения направлены на улучшение качества жизни жителей многоквартирных домов Московской области. Также важно, что нововведения обеспечивают дополнительные гарантии для жильцов, чье имущество пострадало в процессе ремонта», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.