Жителям Подмосковья рассказали о нюансах при перепланировке в ипотечной квартире

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию более 100 млн кв. м жилья. Многие покупают квартиру в ипотеку. Специалисты министерства жилищной политики Московской области проинформировали будущих собственников о нюансах, которые необходимо знать при ремонте и перепланировке в ипотечном жилье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласие банка на ремонт — не нужно, но необходимо для перепланировки квартиры. Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии, согласно ФЗ «Об ипотеке», статья 30. Менять обои, двери и половое покрытие, натягивать потолки можно без согласия банка.

Улучшать имущество можно, но ухудшать его или уменьшать стоимость сверх нормального износа запрещено ФЗ «Об ипотеке», статья 29. Касается перепланировки и переустройства. Банк считает это обоснованным риском.

Если перепланировка значительно влияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с банком. Например, если вы объединили кухню с гостиной и теперь у вас «двушка» вместо «трешки».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.